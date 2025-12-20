ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿರುವ DRDO ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ (TBRL) ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಲೆಡ್ (RTRS) ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18-19, 2025 ರಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.20): ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಗಗನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಕ್ಲೀರೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಾಗಿ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಿರೀಸ್ಅನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿರಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿರುವ DRDO ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ (TBRL) ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಲೆಡ್ (RTRS) ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18-19, 2025 ರಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಗಗನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೀರೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ 10 ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಮರಳುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅನುಕ್ರಮವು ಎರಡು ತುದಿ ಕವರ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಮೊದಲು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವಿಭಾಗದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ನಂತರ ಎರಡು ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಇವು ತಿರುಗುವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಡ್ರೋಗ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮೂರು ಪೈಲಟ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಟಚ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯು ಮರು-ಪ್ರವೇಶದ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಹೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರಾಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನವು ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ನಾಮಮಾತ್ರವಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಎರಡೂ RTRS-ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದವು, ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾರಾಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದ ಇಸ್ರೋ
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು, ಗಗನಯಾನ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ (VSSC), ಇಸ್ರೋ, ಹಾಗೂ DRDO ದ ವೈಮಾನಿಕ ವಿತರಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ (ADRDE) ಮತ್ತು TBRL ಗಳ ನಿಕಟ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದು ಭಾರತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬಹು-ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.