Chandrayaan-2 Orbiter Collects Crucial Data on Moon's South Pole ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಆರ್ಬಿಟರ್ನಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಉನ್ನತ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.9): ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಆರ್ಬಿಟರ್ನಿಂದ ಚಂದಿರನ ಭೌತಿಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಇದು ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷಿಸಿದೆ. ಸರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಡಿಎಫ್ಎಸ್ ಎಆರ್ ರಾಡಾರ್ ತನ್ನ ಎಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮನ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. 'ಅದು ಕಳಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶ ಬಳಸಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀರು ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಮೇಲ್ಫ್ ಒರಟುತನ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಚಂದ್ರನ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ (SAC) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ 25 ಮೀಟರ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ-ಧ್ರುವೀಯ, L-ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮಿಷನ್ನ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ (DFSAR) ನಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ DFSAR ಉಪಕರಣವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
1400 ರಾಡಾರ್ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಅರ್ಧಗೋಳಗಳಲ್ಲಿ 80 ರಿಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಳವರೆಗಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿವರವಾದ ಧ್ರುವೀಯತಾ ಮೊಸಾಯಿಕ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸುಮಾರು 1,400 ರಾಡಾರ್ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
SAC ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ನೀರು-ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಮೇಲ್ಮೈ ಒರಟುತನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸರಂಧ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
DFSAR ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಅನುಪಾತ (CPR), ಇದು ಭೂಗತ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಫಲನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಐಜೆನ್ವಾಲ್ಯೂ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ (SERD) ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒರಟುತನವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ T-ಅನುಪಾತವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಚಂದ್ರನ ರೆಗೋಲಿತ್ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಸ, ಸಮ, ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಧ್ರುವೀಯ ವಿಘಟನಾ ಘಟಕಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಡಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.