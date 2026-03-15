Potato battery science: ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈಗ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದೀಪಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಈ 'ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟರಿ'ಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಯೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಇಂಧನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಾವು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಹೀಬ್ರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ 'ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ' (Green Battery) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಒಂದು 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್' (Electrolyte) ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂವಹನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಪಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು (Phosphoric Acid) ಎರಡು ಲೋಹಗಳ ನಡುವೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಸಲು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಸತು (Zinc) ಲೇಪಿತ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಾಮ್ರದ (Copper) ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತುವು 'ಆನೋಡ್' ಆಗಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರವು 'ಕ್ಯಾಥೋಡ್' ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ (Redox Reaction) ನಡೆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸತುವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹರಿವಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವುಂಟಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯೇ ಏಕೆ ಪವರ್ಫುಲ್?
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಿಂತ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಜೀವಕೋಶದ ಪೊರೆಗಳು (Cell membranes) ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಒಳಗಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Internal Resistance) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತತ್ಪಲವಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಚಲನೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು
ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಥಿಯಂ ಅಥವಾ ಎಎ (AA) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಪಟ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಳಿಕೆ
ಸರಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸರಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚೂರುಗಳು ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು.
ಸುರಕ್ಷತೆ
ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದೀಪಗಳು ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ
ಇದು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 120 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರವಾಗಬಲ್ಲದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪವಾಡವೇ ಸರಿ.