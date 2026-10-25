ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ‘ಡ್ವಾರ್ಫ್ ರೀಡ್ಸ್ನೇಕ್’ ಹಾವು. ಇವು ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ತೆವಳುವ ಬದಲು ಚಕ್ರದಂತೆ ಉರುಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಉರುಳುವಾಗ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಲನೆಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಸ್ಮಯ ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹಾವುಗಳು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಅವುಗಳ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ತೆವಳುವ ಶೈಲಿ (Slithering). ಆದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ತೆವಳುವ ಬದಲು ಸೈಕಲ್ ಚಕ್ರದಂತೆ ಗಿರಗಿರನೆ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಓಡುವ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾವೊಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?
ಹೌದು, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪುಟ್ಟ ಗಾತ್ರದ ‘ಡ್ವಾರ್ಫ್ ರೀಡ್ಸ್ನೇಕ್’ (Dwarf Reedsnake - Pseudorabdion) ಎಂಬ ಹಾವುಗಳು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ‘ರೋಲಿಂಗ್’ (ಉರುಳುವ) ಕಸರತ್ತನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆವಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಉರುಳಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೀಗ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಕ್ರದಂತೆ ಉರುಳುವುದು ಏಕೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಲು ಒಂದು ಆಕ್ಸಲ್ (Axle) ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದರೂ ವಾಹನದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರೆ, ಅದರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಗಿರಗಿರನೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ (Dizziness) ಉಂಟಾಗಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಜಾಗಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ತಪ್ಪಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀಡ್ಸ್ನೇಕ್ಗಳು ಈ ಜೈವಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿವೆ!
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ ಹಾವಿನ ಜಾದೂ!
ಸಂಶೋಧಕರು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ಈ ಹಾವುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಯಲಾದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶಗಳಿವು:
ಹಾರುವ ವೇಗ: ಉರುಳುವಾಗ ಈ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1.72 ರಿಂದ 3.69 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು (ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 10 ರಿಂದ 13 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ) ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಲನೆಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಉರುಳುತ್ತವೆ.
ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ತಲೆ (Head Stability): ಹಾವಿನ ಇಡೀ ಹಿಂದಿನ ದೇಹವು ಆಕಾಶ-ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ವೇಗವಾಗಿ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ! ತಲೆಯನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಾನು ಹೋಗುವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತಲೇ ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಅದ್ಭುತ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಇದು ಕೇವಲ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಉರುಳುವ ಕಲ್ಲಿನಂತಲ್ಲ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಕೇವಲ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಕಿರಿದಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ತಿತ್ತ ವಾಲದೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅದ್ಭುತ ದೇಹನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿವೆ.
ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಲನೆ?
ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ, ಈ ಹಾವು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೇಹವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೀಸುವ (Stroke) ರೀತಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳದೆ, ಇಡೀ ದೇಹವು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿಕಾಸವಾದದ (Evolution) ಮಹಾ ವಿಸ್ಮಯ!
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹರಚನೆಯಷ್ಟೇ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾವುಗಳೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಸರ್ಗ ರೂಪಿಸಿರುವ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.