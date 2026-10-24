ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಈಗ ಕೃತಕ ಹವಳದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೈರೋ : ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಜಲಚರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ 15 ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಗಳು, ಈಗ ಜೀವಂತ ಕೃತಕ ಹವಳದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿ (Artificial Reefs) ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಡೈವಿಂಗ್ ತಾಣಗಳ ಅಗತ್ಯ ಏಕಿತ್ತು?
ಹುರ್ಘಾಡಾ ಪರಿಸರ ಸಂಘ (HEPCA), ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಗವರ್ನರೇಟ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದವು. ಹುರ್ಘಾಡಾ ಕರಾವಳಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವರ್ಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಳದ ತಾಣಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗರಿಷ್ಠ 22,000 ಡೈವ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಳಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಇತರ ತಾಣಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ಡೈವಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2023 ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹುರ್ಘಾಡಾದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ರಿಂದ 15 ಮೀಟರ್ ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 15 ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಯುದ್ಧ ಸಜ್ಜುಗಳಿಂದ ಕೃತಕ ಜೀವಗೋಳಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರ
ಅಲ್-ಅಹ್ರಾಮ್ ವೀಕ್ಲಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾದ ಈ ಲೋಹದ ರಚನೆಗಳು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ತಳೆದಿವೆ. HEPCA ಯ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಹಮೂದ್ ಹನಾಫಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಮುಳುಗಿದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಮೃದು ಹವಳಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಅಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಕುಳಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ತಂಗದಾಣ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಈ ಕೃತಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಹವಳಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ದಶಕಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವು ಜಲಚರಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ತಲಾಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಹಂಚಿಕೆ :
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ನೀರೊಳಗಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ತಾಣಗಳು ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಡೈವ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಈ ಹಂತ ಹಂತದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, HEPCA ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಪರ್ಯಾಯ ಡೈವಿಂಗ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಜಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.