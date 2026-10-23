ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡದ ಕಚೇರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ 'ಬೆಕ್ಕು ಹಾವು' ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಈ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಈ ಹಾವು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ನಿಶಾಚರಿ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಅ.23): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಬೆಕ್ಕು ಹಾವು' (Cat Snake) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೈವಜ್ಞ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಶಿರಾಲಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್' ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಾವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ:
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ ಮುತ್ತುರಾಜ ಹಳ್ಳಿ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಬೆಕ್ಕು ಹಾವು'? ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಕಣ್ಣುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣಿನಂತೆಯೇ ಲಂಬವಾದ (Vertical Slit) ಪಾಪೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 'ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್' ಅಥವಾ 'ಬೆಕ್ಕು ಹಾವು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸಸ್ಥಾನ: ಈ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ (Arboreal). ನಿಶಾಚರಿ (Nocturnal) ಜೀವಿಯಾಗಿರುವ ಇವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ: ಈ ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯಾದರೂ (Mildly Venomous), ಇದರ ವಿಷದ ತೀವ್ರತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ ಮುತ್ತುರಾಜ ಹಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.