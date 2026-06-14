- Home
- Astrology
- Festivals
- Surya Grahan NavPancham Yog: ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 2026 ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ನವ ಪಂಚಮ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
Surya Grahan NavPancham Yog: ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 2026 ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ನವ ಪಂಚಮ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026 ಇದು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯು ಈ ಸಂಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ದೂರ ಅಥವಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರಬಹುದು, ಇದು ಅತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಾದಗಳು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.