ಅನಕೊಂಡ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ವಿಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದು ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಗೊತ್ತಾ?
Anaconda snake : ಅನಕೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಆದರೆ ಅದು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಹಾವನ್ನು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿ.
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಕೊಂಡ
ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಎಂದಾಗ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅನಕೊಂಡ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ, ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಕೊಂಡವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವಿನ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಈ ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ಯಾಕೆ?
ಅನಕೊಂಡ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯಬಹುದೇ?
ಅನಕೊಂಡ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯಬಹುದೇ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಕೊಂಡಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನಕೊಂಡದ ಕಡಿತವು ವಿಷವನ್ನು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ತನ್ನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಕೊಂಡ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ಹಾವು, ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಬೇಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿ, ಆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅದು ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳು ವಿಷರಹಿತವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಕೊಂಡ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಆಳವಾದ ಗಾಯಗಳು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಅಪಾಯ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6-8 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅನಕೊಂಡವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದರೆ, ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಗ ಹಾನಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನಕೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಹಸಿರು ಅನಕೊಂಡ, ಇದು 4 ರಿಂದ 6 ಮೀಟರ್ (13 ರಿಂದ 20 ಅಡಿ) ಉದ್ದವಿರಬಹುದು. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನಕೊಂಡಗಳು 8 ರಿಂದ 9 ಮೀಟರ್ (26 ರಿಂದ 30 ಅಡಿ) ಉದ್ದವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಅನಕೊಂಡಗಳು 200 ರಿಂದ 250 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ (150 ರಿಂದ 250 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ) ತೂಗಬಹುದು.
ಅನಕೊಂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನುಂಗಬಲ್ಲದು?
ಅನಕೊಂಡಗಳು ಸಂಕೋಚಕ ಹಾವುಗಳು. ಅವು ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗುವ ಮೂಲಕ ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೀನು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜಿಂಕೆಗಳು, ಕಾಡುಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೊಸಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗ್ವಾರ್ಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. 6 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಅನಕೊಂಡವು 50-60 ಕೆಜಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನುಂಗಬಹುದು.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ
ಅನಕೊಂಡಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಈಜುಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಗಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀವಂತ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅನಕೊಂಡಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ.
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