- Home
- Technology
- Science
- ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ದಿಢೀರ್ ಸಿಹಿಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾ ಗಂಡಾಂತರ ಖಚಿತ!
ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ದಿಢೀರ್ ಸಿಹಿಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾ ಗಂಡಾಂತರ ಖಚಿತ!
ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪುನೀರು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಸಿಹಿನೀರಾಗಿ ಬದಲಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ತರುತ್ತೋ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಇಡೀ ಜೀವಸಂಕುಲ ಹಾಗೂ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ವಿಪತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?
ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಈಗಿನಂತೆ ಉಪ್ಪಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ತಂಪಾದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮಳೆನೀರು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಮ್ಲೀಯ (ಆಸಿಡ್) ಸ್ವಭಾವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗಿಸಿತು. ಆ ನೀರು ನದಿ, ತೊರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡವು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೂ (ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು) ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಖನಿಜಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿವೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.97ರಷ್ಟು ಉಪ್ಪುನೀರು ಇದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡಿದರೆ, ನೂರಾರು ಅಡಿ ದಪ್ಪದ ಉಪ್ಪಿನ ಪದರವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ
ಸಮುದ್ರಗಳು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಸಿಹಿ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾದರೆ, ಮೊದಲು ಬಲಿಯಾಗುವುದೇ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳು. ಉಪ್ಪುನೀರಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೀನು, ಏಡಿ, ಸೀಗಡಿ, ಸಮುದ್ರದ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಸಾಯುತ್ತವೆ.
ಸಾಲ್ಮನ್, ಈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟರ್ಜನ್ನಂತಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನೀರು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿನೀರು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ, ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುತ್ತದೆ. ಇವೇ ಸಮುದ್ರದ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೀನುಗಳು, ಆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳು.. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದುಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ
ಸಮುದ್ರಗಳು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಪಾಚಿಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ (Photosynthesis) ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಪಾಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವು ನಾಶವಾದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಟ್ಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಿಹಿ ನೀರಾದರೆ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ನಾಶವಾಗಿ ಭಾರಿ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರವಾಹ ನಿಂತರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಥರ್ಮೋಹಲೈನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್' (Thermohaline circulation) ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದನ್ನೊಂದು ಬೃಹತ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಬಹುದು. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯಿರುವ ಬಿಸಿ ನೀರು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗುವ ನೀರು, ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾಂದ್ರತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಿಹಿನೀರಾದರೆ ಈ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಡಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಸಹಜ ಚಳಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂಡಮಾರುತ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಇಡೀ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಸಿಹಿನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾ?
ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಸಿಹಿನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಡಿಸಲಿನೇಷನ್ (Desalination) ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಸಿಹಿನೀರಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 35 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಕರಗಿದ ಲವಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಡಿಸಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು. ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನಂಶವಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು (Brine) ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸವಾಲೇ. ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಸಿಹಿನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಿಹಿ ನೀರಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ನಡೆದರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಬದಲು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೇ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ತರುವುದು ಖಚಿತ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.