ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಈ ಸರಳತೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿ ತಲೆಗೇರಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್, ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಡು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 50 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾರಥಿಗಳಿಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಿಗುವ ಊಟವನ್ನು ಪಡೆದು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಡು ಸರಳವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಂತೆ ನೋಡದೆ, ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವಿದ್ದು, ಇವರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆಯೇ ಊಟ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕರೂ ಇವರು ಎಷ್ಟು 'ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್' (ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ) ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ದೃಶ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
3 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, 150 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 50 ದಿನಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ!
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಬರೆದಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 100 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ 50 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಬದುಕು
ಈ ಸರಳತೆಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮದ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ತಾವು ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸದಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀರಾ ಕೆಳ ಹಂತದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು (Struggle) ಮೇಲೆ ಬಂದು, ಇಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಒಬ್ಬ 'ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ'ನ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಹೋಗದೆ, ಈಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.