ಜುಲೈ 24ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ 'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಭಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 24ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ 'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಭಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರದ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೇ ಕಲಾವಿದನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಭಟ್ ಹೇಳುವಂತೆ, 'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು.
"ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ತ ಗಾಣಿಗ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದ್ದು ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಅನುಭವವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ'
ಪೃಥ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ಸಂಪದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ 'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುಶ್ಮಿತಾ, ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿಯವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಉಂಟಾದರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಆ ಸಹಾಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
'ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ'
'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ತ ಗಾಣಿಗ ಅವರು ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೂ ನನಗೂ ಸಮಾನ ಗೌರವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ನಾನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ 'ಡೈಸ್ ಇರೇ (Dies Irae)' ಅನುಭವವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾತ್ರದ ಉದ್ದ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪಾಠ ಆಗಲೇ ಕಲಿತೆ. ಉತ್ತಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
'ಕಂಬಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು'
'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, "ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು," ಎಂದರು.
'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರರಂಗವೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ'
ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಶ್ಮಿತಾ, "ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯಪಾಲನೆ, ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆತಿಥ್ಯ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ನನಗೆ ಮನೆಯಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
'ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳ ನಿರಂತರತೆ ಬೇಕಿದೆ'
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಾರರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರರಂಗವೂ ನನಗೆ ಹೊಸ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿ'
ಚಿತ್ರ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸುಶ್ಮಿತಾ, "ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ತ ಗಾಣಿಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.