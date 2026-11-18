ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಶಂಖನಾದ, ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 1986ರ ಶಂಖನಾದ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದರೂ 105 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಬರೇ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ 50 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೊಸಬರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ 'ಶಂಖನಾದ' ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕೇವಲ ಇಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೊಸಬರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದರು! ಹೌದು, 1986ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಶಂಖನಾದ' ಸಿನಿಮಾ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಹಠ ಬಿಡದೆ ಹೋರಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 105 ದಿನಗಳ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ 'ಶಂಖನಾದ' ಚಿತ್ರದ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇಟಿ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ 'ಶಂಖನಾದ'!
1986ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಶಂಖನಾದ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅನುಭವ' ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ನಂತರವೇ 'ಅನುಭವ' ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಶಂಖನಾದ ಅರವಿಂದ್' ಎಂದೇ ಮನೆಮಾತಾದರು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ದಾಸಯ್ಯನ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಕಥೆ
'ಶಂಖನಾದ' ಚಿತ್ರವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಮನೋಜ್ಞ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು:
- ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಸಯ್ಯನೊಬ್ಬ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತಾನೆ.
- ಬಳಿಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವು ದಾಸಯ್ಯನ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ದಾಸಯ್ಯನನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ದಾಸಯ್ಯನಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಆದರೆ, ದಾಸಯ್ಯ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ತನ್ನ ಸಹಜ ಜಾಣತನದಿಂದಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಠ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ!
ಇಂದು ಹೊಸಬರ ಚಿತ್ರಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತೆ, 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ 'ಶಂಖನಾದ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 1986ರಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಗೂ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎದೆಗುಂದದ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದೇ (19-12-1986), ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದ ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಏಕೈಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು! ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು.
7 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್; 105 ದಿನಗಳ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ದಾಖಲೆ!
ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 24, 1987ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಕೈಲಾಸ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಶಂಖನಾದ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶೇ. 100 ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ (Tax Free) ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಗದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಕೈಲಾಸ್' ಮತ್ತು 'ಸ್ವಪ್ನ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಏಳು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ 'ಶಂಖನಾದ' ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೈಲಾಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 105 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದಿನ 'ಶಂಖನಾದ'ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ 'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ' ಹಾಗೂ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ವರೆಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡು ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಸಬರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.