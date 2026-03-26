'ಕೆಡಿ' ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ 'ಕಾಲಭೈರವ'! ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಕಿಚ್ಚನ ಅಬ್ಬರ ಶುರು; ಸುದೀಪ್ ರೋಲ್ ರಿವೀಲ್!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಶೋ ಮ್ಯಾನ್' ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಸರ್ಶೆ ಸರ್ಶೆ' ಹಾಡಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ 'ಕೆಡಿ' (KD-The Devil) ಸಿನಿಮಾ, ಈಗ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೌತುಕದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದುವೇ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ!
ಯಾರು ಈ ಕಾಲಭೈರವ?
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು 'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಮೊದಲೇ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ 'ಕಾಲಭೈರವ' ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಳಸಿದ ಸಾಲುಗಳೇ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. "ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇವಲ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರು 'CHAOS' (ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲ) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಹೆಸರೇ ಕಾಲಭೈರವ" ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಿಚ್ಚನ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿಚ್ಚನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಮಾಡಿದೆ.
ನಕ್ಷತ್ರಲೋಕವೇ ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ!
'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದ 'ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್' ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿದಾಸನಾಗಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸುದೀಪ್ ಅವರ 'ಕಾಲಭೈರವ' ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರದ ತೂಕ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಂತಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ 'ಡೆವಿಲ್' ದರ್ಶನ!
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಶೈಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ 'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ವಿವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು 'ಕೆಡಿ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.