ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಟೈ-ಸಮೋಸಾ' ಜೋಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ತಂಗಿ ಹಿತಿಕಾ ಬಾಲಿ!
"ಎಲ್ಲರೂ 'ಜಸ್ಕಿರತ್ ಯಾಕೆ ಹಮ್ಜಾ ಆದ?' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಣವೀರ್ ಅವರು ಹಮ್ಜಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಹರ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಲೀನ್ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಅಣ್ಣ 'ಜಸ್ಕಿರತ್' ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪವರ್ ಹೌಸ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಗುಣದಿಂದಲೂ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹಿತಿಕಾ ಬಾಲಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ 'ಹಮ್ಜಾ' ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ?
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಮುಂದೆ ಭಯಾನಕ 'ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ' ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೂರಣ. ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಕಿರತ್ ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಕಿರತ್ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
"ಟೈ-ಸಮೋಸಾ" ಜೋಕ್ ಮತ್ತು ಹಿತಿಕಾ ಮಾತು:
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತಿಕಾ ಬಾಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ಎಲ್ಲರೂ 'ಜಸ್ಕಿರತ್ ಯಾಕೆ ಹಮ್ಜಾ ಆದ?' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಹಿತಿಕಾ, "ರಣವೀರ್ ಅವರು ಹಮ್ಜಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಹರ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಲೀನ್ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಅಣ್ಣ 'ಜಸ್ಕಿರತ್' ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರವಾದ 'ಟೈ-ಸಮೋಸಾ' ಜೋಕ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಗಂಭೀರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿದ್ದರು," ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಲೀನ್ ರಂಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ:
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರ್ಲೀನ್ ರಂಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹಿತಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕಂಪ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಫನ್ನಿ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೀಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು:
2025 ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೇ ಈ 'ಧುರಂಧರ್ 2'. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಜಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲೂಚ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಜಾಲವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ಕಥೆ ಇತ್ತು. ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕನಿಂದ ಕ್ರೂರ ಹಮ್ಜಾ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾದ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ದಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಾಯಿ-ತಂಗಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.