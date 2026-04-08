ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್, ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ (Chaitra Kundapura) ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಭಾಷಣದ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೀರೆ, ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಓಲೆ!
ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉಡುಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚೈತ್ರಾ ಅವರು ಈ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ಅಪ್ಪಟ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಆಭರಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಓಲೆ ಮತ್ತು ಜುಮುಕಿ ಅವರ ಪತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿತ್ತು. ಈ ಓಲೆ-ಜುಮುಕಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೈತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಚೈತ್ರಾ, ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ದರ್ಶನ
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಸದಾ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಚೈತ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ತಯಾರಿ, ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫೀ ಸಂಭ್ರಮ
ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ಚೈತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಚೈತ್ರಾ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗುನಗುತ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಸೆಲ್ಫೀ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. "ಲಕ್ಷಣವಾದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ರೂಪ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ", "ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.