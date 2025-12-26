2026ಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವಣ್ಣನ ‘ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್’, ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಡಾಲಿ ನಟನೆಯ ‘ಅಣ್ಣ ಫ್ರಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ’, ‘ಜಿಂಗೋ’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಬಹುದು.
1. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ : ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತಿರುವ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ. ಮಾ19ಕ್ಕೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರಿ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕಿಂಗ್, ಕತೆ ಏನಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ.
2. ಕೆಡಿ: ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್. ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೂತಗ ಲೋಕದ ಕತೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
3. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್: 70-80 ದಶಕದ ಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಾಯಕಿ. ಕತೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಜ.23ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
4. ಬಿಲ್ಲಾ ರಂಗ ಬಾಷಾ: ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಅದ್ದೂರಿ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಖುದ್ದು ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸೆಟ್ಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
5. 666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್: ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಸಿನಿಮಾ. ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲಿನ ಚಿತ್ರ. ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
6. ಭಾರ್ಗವ: ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಜೋಡಿ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೂರಪ್ಪ ಬಾಬು ನಿರ್ಮಾಪಕರು.
7. ಕರಾವಳಿ: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಕಂಬಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕತೆಯನ್ನು ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ: ಸುದೀಪ್ ಸೋದರಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಅಂದಾಜು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದ್ದು. ಜ.15ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
9. ಉಗ್ರಾಯುಧಮ್ : 2026ರ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರವಿದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಪರಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಅದ್ದೂರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಮುರಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
10. ಕ್ರಿಮಿನಲ್: ಹಳ್ಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕತೆ. ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಗುರು ಜೊತೆಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ರಚಿತಾರಾಮ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹಿಂದಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ಮೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
11. ಫಾದರ್: ತಂದೆ, ಮಗನ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಆರ್.ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರ. ಆಪ್ತವಾದ ಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
12. ದೈಜಿ: ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಕಾಶ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವಿದು.
13. ಪಿನಾಕ: ಗಣೇಶ್ ನಟನೆ, ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಕತೆ, ರಾಜನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧನಂಜಯ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ.
14. ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್: ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರಿ ಮೊನಿಷಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಭರವಸೆ
