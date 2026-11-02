- Home
- Entertainment
- Sandalwood
- ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ರಾರಾಜಿಸುವ ಧ್ವಜದ ಮಧ್ಯೆ ಹಳದಿ-ಕೆಂಪು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೆರೆದ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ರಾರಾಜಿಸುವ ಧ್ವಜದ ಮಧ್ಯೆ ಹಳದಿ-ಕೆಂಪು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೆರೆದ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು, ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಲೀಗ್ (IRL) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏನದು ನೋಡಿ..
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಂಪಿಯನ್; ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್!
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಲೀಗ್ (IRL) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನದ ಕೆಲಸ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಳದಿ-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಶಾಲು ರಾರಾಜಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ!
ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಲೀಗ್ನ ರೋಚಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ‘ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ತಂಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಲುವು ಬಂದಿರುವುದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ಮೆರೆದ ಪ್ರಿಯಾ!
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಶಾಲನ್ನು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊದಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿದವು.
ವಿಜೇತ ರುಹಾನ್ ಆಳ್ವಾ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲು!
ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಐಆರ್ಎಲ್ ವಿಜೇತ ರುಹಾನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಳದಿ-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಶಾಲು ಹೊದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದು. ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡದ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಈ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ, ಪದಕ ಮತ್ತು ವಿಜೇತರ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭಿಮಾನವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಕಿಚ್ಚಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ತಂಡದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗೆಲುವು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೆರೆದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ರಾರಾಜಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಬಣ್ಣಗಳು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.