ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಬೇರೂರಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ರಾಮರಸ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋಮಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ಅ.01): ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಿಥಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ‘ರಾಮರಸ’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ “ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್” ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಜಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಮರಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಟನನ್ನು ನಿಗೂಢತೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯತೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿನಯದ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಿ.ಎಂ. ಗಿರಿರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮರಸವು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಬೇರೂರಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ವಿನ್ನರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ಅದಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹೆಬಾ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ. ಪಾತ್ರದ ಅನಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಚಿತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ರಾಮರಸದ ಬಗ್ಗೆ:
ರಾಮರಸವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ, ಬೇರೂರಿದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ದೈವಿಕ ಆಟವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾರಾಗಣ:
- ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ - ಗುರು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ
- ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ - ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ
- ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್
- ಶಕ್ತಿಯುತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಾ ಶರ್ಮಾ
- ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ಶರಣ್ - ಇಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರನಾಗಿ
- ಹೆಬಾ ಪಟೇಲ್
- ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್
- ವೈಶಾಲಿ
- ಆದಿತ್ಯಾ - ವೀರ ದುರ್ಮುರ್ಗಿಯಾಗಿ
ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ:
- ನಿರ್ದೇಶನ: ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಂ. ಗಿರಿರಾಜ್
- ನಿರ್ಮಾಣ: ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಂ ಆರ್ಯ
- ಬ್ಯಾನರ್: ಜಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವೀಸ್ ಸಹಯೋಗ
- ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್: ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ
- ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ (ಕೆಕೆ)
- ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ.ಜೆ. ಭರತ್
- ಸಂಕಲನ: ಅರ್ಜುನ್ ಕಿಟ್ಟು
- ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ: ಹೊಸ್ಮನೆ ಮೂರ್ತಿ
- ಸಾಹಿತ್ಯ: ಡಾ. ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ, ಪುನೀತ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
ಉನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ:
ಸದ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ (VFX) ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ತಂಡವು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ:
ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅನಾವರಣವು ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ. ಚಿತ್ರದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಿಸದ ತಾರಾ ನಟರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ತಂಡವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ರಾಮರಸವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.