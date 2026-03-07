'ಸ್ಟಾರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟ ಶರತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.07): ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಎನ್ನುವುದು ಇಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಗಿಮಿಕ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಸೂರಿ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಚಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈಗ 'ಸ್ಟಾರ್' (Star) ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ ನೀಡಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?

'ಸ್ಟಾರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಶರತ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ 'ಚಂದ್ರೋದಯ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ (ಮಚ್ಚು) ಹಿಡಿದು ನಿಂತು ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಜನ ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರೇ ಈ ರೀತಿ ಮಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ನಟ ಹಾಗೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್:

ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಹನುಮಂತನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ನಟ ಶರತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ನಟನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನೀಡಿ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರೋದಯ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ (Arms Act) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಜೆಸಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್!
Related image2
ಡಾಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರದ ನಟನಿಗೆ ಶಾಕ್, ಅಭಿಮಾನಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಎಡವಟ್ಟು, ಪೂಲೀಸರಿಂದ ನೋಟೀಸ್?

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ:

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲಿ ಎಂಬ ಹಪಾಹಪಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ. 'ಕಾನೂನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ' ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೀರೋಯಿಸಂ ತೋರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಅಥವಾ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ಗಿಮಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು-ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ ಕೊಡುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ರೌಡಿಸಂನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಸ್ಟಾರ್' ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನ ಈ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ಪ್ರಚಾರ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 'ಚೀಪ್ ಗಿಮಿಕ್'ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.