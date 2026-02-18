'ಜೆಸಿ: ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮರದ ಮಚ್ಚನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ನಟ ಖುದ್ದು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.18): ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಜೆಸಿ: ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ' (JC: The University) ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಚಾತುರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಜೆಸಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ವಿರೇಶ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಟನ ಕೈಗೆ ಹರಿತ ಆಯುಧ (ಮಚ್ಚು) ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನಟ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಪೊಲೀಸರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್:

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಸಲಿ ಆಯುಧವೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರದ ಪರಿಕರವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪಡೆಯಲು ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದ ನಟ:

ಪೊಲೀಸರ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾದರು. ಕೇವಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ಆ ಮಚ್ಚನ್ನು ಸಹ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಅದು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ 'ಮರದ ಕಲಾಕೃತಿ' (Wooden Prop) ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:

ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, 'ನಮ್ಮ 'ಜೆಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಂದಿದ್ದ ಆ ವಸ್ತು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.