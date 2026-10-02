‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ₹7.92 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ₹2.55 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹7.92 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’, ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಏಳನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 486 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,703 ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಏರುತ್ತಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ಕುಸಿಯದೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುಮಾರು ₹0.13 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿಮಾ, ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹2.55 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹7.92 ಕೋಟಿ, ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹7.07 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28% ಅಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಇದ್ದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸುಮಾರು 58%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು
ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ₹7 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಗೆ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ರಜೆ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರದ ರಜೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಾರದ ದಿನವೇ ₹2.55 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ₹7.92 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.