ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಅಯೋಗ್ಯ 2’ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 25 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ‘ಅಯೋಗ್ಯ 3’ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಅಯೋಗ್ಯ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 50 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು 50 ದಿನಗಳ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 25 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ 50 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ಮೈಸೂರಿನ ಐಕಾನಿಕ್ ಲಿಡೋ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
‘ಅಯೋಗ್ಯ 2’ 50 ದಿನ; ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಫುಲ್ ಖುಷ್!
50 ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ, ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರ ಓಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ‘ಅಯೋಗ್ಯ 2’ ಸಿನಿಮಾ 50 ಯಶಸ್ವಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ನೀಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
‘ಅಯೋಗ್ಯ 3’ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್!
‘ಅಯೋಗ್ಯ 2’ ಸಿನಿಮಾ 50 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ‘ಅಯೋಗ್ಯ 3’ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಯೋಗ್ಯ 3’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರಲು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಅಯೋಗ್ಯ’ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ‘ಅಯೋಗ್ಯ 2’ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ತಾರಾಬಳಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಎಸ್ವಿಸಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ. ಮುನೇಗೌಡ ಅವರು ‘ಅಯೋಗ್ಯ 2’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಪಿ. ರವಿಶಂಕರ್, ಸಾಧುಕೋಕಿಲ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ, ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ತಾರಾಬಳಗದ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ‘ಅಯೋಗ್ಯ 2’, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ 50 ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ‘ಅಯೋಗ್ಯ 3’ ತಯಾರಿಯ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.