kannada actress krishi thapanda: ನಟಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಖ್ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷಿ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ನಟಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ( kannada actress krishi thapanda ) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ ಎನ್ನುವವರು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಗನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ವೈಶಾಖ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕೃಷಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಏನಂದ್ರು?
ಇಂತಹದ್ದೊಂದನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ, ನಿರಂತರ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು ಕೇವಲ ಬದುಕಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆದಿರುವ ನಡುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ—ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಕೇವಲ ದಯೆಯುಳ್ಳ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಊಹಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ನನಗೆ ದುಃಖಿಸಲು ಸಮಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿರಾಳತೆಯಾಗಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಈ ಅಗಾಧ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಸಾವನ್ನು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?" ಎಂದಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, "ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ?" ಅಥವಾ "ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅಥವಾ ತಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ದಯೆ ತುಂಬಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ (ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ) ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ನಾನು ಕೈಮುಗಿದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರ ಸಾವನ್ನು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬವಿದೆ. ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಬದುಕಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ದುಃಖಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು. ದುಃಖವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯೂ ನೋವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ: ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣವಾಗಬೇಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬದುಕಲು ಕಾರಣ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವೇ ಕಾರಣವಾಗಬೇಡಿ. ಕೈಮುಗಿದು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಬಿಡಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ದುಃಖಿಸಲು ಬಿಡಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ದಯೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.