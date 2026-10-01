‘ನಗು ನಗುತ’ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇದೀಗ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಜೀವನ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ‘ನಗು ನಗುತ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವು ಜಮಖಂಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಸಾಗುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ‘ನಗು ನಗುತ’ ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ.
ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿಗೆ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಕನ್ನಡಿ
ಆಟೋ ಓಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಊಟ ತಪ್ಪುವುದು, ನಿದ್ದೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಚಾಲಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ವರ್ಷಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಿರ್ ಖತೀಬ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ನಾಸಿರ್ ಖತೀಬ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’
ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕಿರುಚಿತ್ರವಾದರೂ ಫುಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ’
ನಾಯಕಿ ವರ್ಷಿತಾ ರಾಮ್ ಕೂಡ ‘ನಗು ನಗುತ’ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರ್ಷಿತಾ ರಾಮ್, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆಯ ಅರ್ಥವೇ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!
ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವು ಜಮಖಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವೇ ತಾವು ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ‘ನಗು ನಗುತ’
ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವ ‘ನಗು ನಗುತ’ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಇದೀಗ Heart Line Films ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರುವ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.