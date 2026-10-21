ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ‘ಶಕುನಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಸಂತ್ರಸ್ತ’ ಕುರಿತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಧನ್ವೀರ್ ಯಾರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ, ‘ಶಕುನಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಸಂತ್ರಸ್ತ’ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾತಿನ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಧನ್ವೀರ್ ಯಾರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಧನ್ವೀರ್ ಹಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್
ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ನ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೋಟೋಗಿಂತಲೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಾಲುಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. 'ಕೆಲವರಿರುತ್ತಾರೆ ಶಕುನಿ ಅಂತವರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಆಟವಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತಾವೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ' ಎಂಬರ್ಥದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧನ್ವೀರ್ ಮಾತಿನ ಹಿಂದಿರುವವರು ಯಾರು?
ಧನ್ವೀರ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, 'ಈ ಮಾತು ಯಾರಿಗಾಗಿ?', 'ಧನ್ವೀರ್ ಯಾರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?' ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಧನ್ವೀರ್ ಇಂತಹ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಸ್ವತಃ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಊಹಾಪೋಹಗಳಷ್ಟೇ.
ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ
ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಧನ್ವೀರ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ.
‘ಬಜಾರ್’ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಧನ್ವೀರ್
ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಅವರು ‘ಬಜಾರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾದವರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಇಮೇಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅವರು ಬಳಿಕ ‘ಬೈ ಟು ಲವ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದಲೂ ಧನ್ವೀರ್ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ.. ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು!
ಇನ್ನು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೀಗ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ‘ಶಕುನಿ’ ಯಾರು? ‘ಸಂತ್ರಸ್ತ’ರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು? ಧನ್ವೀರ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೆ ಟಾಂಗ್? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.