ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಬಯೋಪಿಕ್ ಆಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆ, ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಜೀವನಕಥೆ ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಯೋಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಯೋಪಿಕ್ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಜೀವನಗಾಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದೀಗ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರ ಬದುಕು, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸುಮಧುರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವ ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗೀತ ಪಯಣವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸುಶೀಲಮ್ಮನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪ?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಗೀತೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏಳುಬೀಳು, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಯಶಸ್ಸು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿರಂಗದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ನಂಟು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಯೋಪಿಕ್ನ ಕಥಾಹಂದರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ರೆಹಮಾನ್ ಹೆಗಲಿಗೆ?
ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೆಹಮಾನ್ ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
‘ಸುಶೀಲಮ್ಮ’ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್?
ಬಯೋಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುದು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಯೌವನದ ದಿನಗಳ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅವರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರ ಮುಖಚಹರೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಯಾವಾಗ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಬಯೋಪಿಕ್ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾರಾಗಣ ಅಥವಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಥೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದಂತಾಗಲಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಂತಹ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ‘ಸುಶೀಲಮ್ಮ’ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ನಿಜವೇ? ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.