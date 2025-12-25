ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರವಾರದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ನ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಕಮಾಲ್!
ಕರಾವಳಿಯ ಸುಂದರ ನಗರಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಕಡಲೋತ್ಸವ' (Karwar Coastal Festival) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ (Sonu Nigam) ಅವರ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಸೋನು:
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೋನು, ಕಾರವಾರದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನ್ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.
"ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿದ್ದೆ":
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸೋನು ನಿಗಮ್, "ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅಳೆಯಲಾಗದ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ನಾನು ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆನೇನೋ! ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಮಕಾರ," ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ:
ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೋನು, 'ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ' ಚಿತ್ರದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಿಂದಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಗಾನಸೌರಭದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಕೇವಲ ಗಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಸೋನು' ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಗಾಯನದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದ ಸೋನು ನಿಗಮ್: ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರವಾರದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ನ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಯುವಜನತೆ
ಕನ್ನಡದ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೇ ಯುವಜನತೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಾರವಾರದ ಕಡಲೋತ್ಸವವು ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಡುವಿನ ಮುನಿಸು ದೂರವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚಿಗುರೊಡೆದಂತಾಗಿದೆ.