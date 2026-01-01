- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಇಷ್ಟೂ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ; 'ಈಗ್ಲಾ ಹೋಳೋದು' ಅಂತಿರೋ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಇಷ್ಟೂ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ; 'ಈಗ್ಲಾ ಹೋಳೋದು' ಅಂತಿರೋ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಸದ್ಯ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಮತ್ತು 'ಮೈಸಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ದಿನಚರಿ (Journaling) ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 2025ರ ವರ್ಷವು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣ!
ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ಆದರೆ, 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 'ಪ್ಲಸ್ ಒನ್' (ಸಂಗಾತಿ) ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 9 ವರ್ಷಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು:
ರಶ್ಮಿಕಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಚಾವಾ', ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಸಿಕಂದರ್', ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಕುಬೇರ' ಹಾಗೂ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್' ನಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಒಟ್ಟು 7 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ರೋಮ್ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ:
ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ, ಬೇಗ ಏಳುವುದು, ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವುದು - ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪ್ರವಾಸ ನನಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಗುರಿ: ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನ:
2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನನಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಬಯೋಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಮತ್ತು 'ಮೈಸಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ದಿನಚರಿ (Journaling) ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 2026 ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.