ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಊಟದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಔಟ್: ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆ ‘ವೆಜ್’ ಅಡುಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಸ್ತಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿನ 'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (Dr Rajkumar) ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕುತೂಹಲ, ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸರಳತೆಗೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಅವರ ನಟನೆ, ಹಾಡು, ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಮಹಾನ್ ನಟನ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಿನಿಸುಗಳಾವುವು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೊತ್ತೇ?
ಕೇವಲ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಡಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ (Non-Veg) ಇಷ್ಟ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಅತೀವವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಪತ್ನಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮನೆ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಯಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋಸಂಬರಿ ಎಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣವಂತೆ! ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಲಾಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾದ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ‘ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಾರು’. ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ದಿನ ಅದರ ಬೇಳೆ ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಘಮಘಮಿಸುವ ಸಾರಿನ ರುಚಿಗೆ ಅವರು ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಅಡುಗೆಗಳೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ.
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರುನಾಡಿನ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಈ ‘ಫುಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್’ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೆನಪುಗಳು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಇಷ್ಟ-ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ.