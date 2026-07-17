ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ತಬಾಹಿ' ಹಾಡು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ-ಸಾಹಿತಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ (ಭಟ್ರು) ಅವರು, ಯಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾಡು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬರಹಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.
'ಮೊದಲು ಪದಗಳಲ್ಲ, ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಮಾತನಾಡಿದವು'
'ತಬಾಹಿ' ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡು ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲೇ ಸಂಗೀತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರನಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಟ್ಯೂನ್ಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದಲ್ಲ; ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಯಶ್ ಕೂಡ ಕವಿ; ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅರಿವು ಇದೆ'
ಹಾಡಿನ ರಚನೆ ವೇಳೆ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯಶ್ ಕೇವಲ ನಟ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಹೌದು. ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅರಿವು ಇದೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿನಿಮಯವೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಒಂದೇ ಅಲೆದೈರ್ಘ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ
'ತಬಾಹಿ' ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರರು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಟ್ರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರರೂ ತಮ್ಮದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹಾಡಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೂಡಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದರು.
'ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ... ಆದರೆ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದೆ'
ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿರೇಕವಿಲ್ಲ. ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳು; ಮೂರು ಭಟ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಟ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ವಿಭಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹಾಡುವ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಯಶ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ; ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ'
ಮಾತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಶ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಂಡು, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅದು ಯಶ್ ಅವರೊಬ್ಬರ ಗೆಲುವಲ್ಲ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅನೇಕ ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ" ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.