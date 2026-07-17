40 Years of Malgudi Days: ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ ಧಾರಾವಾಹಿ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ ಧಾರಾವಾಹಿ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. 1986ರಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ, ಅದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ’ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಊರಿನಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ’ಯ ಮಾಯಾಲೋಕ
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ’ ಎಂಬ ಊರು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಗುಂಬೆ ಗ್ರಾಮವೇ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ’ಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಮಳೆಯ ಸೊಬಗು, ತಿರುವು-ಮುರುವು ರಸ್ತೆ, ಹಳೆಯ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳು, ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸರ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವು. ಇಂದಿಗೂ ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಗುಂಬೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾತ್ರಗಳೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಜೀವಾಳ
‘ಸ್ವಾಮಿ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಲ್ಯದ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ವೈಶಾಲಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿರಂಜಿತ ನಾಯಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಜೀವನದ ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳು, ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬದುಕುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಥೆಗಳೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದವು.
ಇಂದಿಗೂ ಮೊಳಗುವ ಅಮರ ಸಂಗೀತ
‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ ಎಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಲ್. ವೈ. ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಅವರ ಅಮರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಂಗೀತ. ‘ತಾನಾ ನಾನಾ...’ ಎಂಬ ಆರಂಭದ ಸ್ವರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಾಲ್ಯದ ಭಾನುವಾರದ ಬೆಳಗ್ಗುಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ; ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ’ಯ ಆತ್ಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಗೀತವಾಗಿತ್ತು.
ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಮರೆಯಾಗದ ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’
40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ ಕೇವಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರತದ ದೂರದರ್ಶನ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಕನಸು, ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರಳ ನಿರೂಪಣೆ ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.