ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ‘ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನ ‘ಶ್ರೀಮಂತುಡು’ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರದ..
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ‘ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹೊರಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವರೇ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
‘ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ರಿಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾ?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ‘ಶ್ರೀಮಂತುಡು’ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಝಲಕ್ ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ‘ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ರಿಮೇಕ್ ಹೌದೋ, ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ರಿಮೇಕ್ ವದಂತಿಗೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್
ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಮೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಮೇಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನೇ ಬರೆದಿರುವ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಥೆ. ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು’ ಎಂದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ!
ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ರನ್ನ’, ‘ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ’ ಮತ್ತು ‘ಅಧ್ಯಕ್ಷ’ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ‘ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರದೆ, ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾಗಾಗಿಯೇ ಬರೆದ ಕಥೆ
‘ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ಕಥೆಯನ್ನು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತು. ಹೀಗಾಗಿ ಧ್ರುವ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಾರಾಗಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿ ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ‘ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಶ್ರೀಮಂತುಡು’ ರಿಮೇಕ್ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.