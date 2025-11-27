ಈ ಸಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಬರೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,. ದರ್ಶನ್ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ಬೇಲ್ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೇನು?
ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
ನಟ ದರ್ಶನ್ (Darshan Thoogudeepa) ನಟನೆಯ ದಿ ಡೆವಿಲ್ (The Devil) ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ದಾಸನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಖುದ್ದು ದರ್ಶನ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ದರ್ಶನ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ..? ದರ್ಶನ್ಗೆ ಪೆರೋಲ್, ಬೇಲ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ..? ಆ ಕುರಿತ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ‘ದಿ ಡೆವಿಲ್’ ದರ್ಶನ; ದಾಸನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೊರಜಗತ್ತಿನ ದರ್ಶನ..?
ಯೆಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಮೂವಿ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 15 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡೆವಿಲ್ ನ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ. 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರಂದು ಕಾಟೇರ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ದರ್ಶನ್ ಕರೀಯರ್ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು,
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ ದರ್ಶನ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವೇ ದಿ ಡೆವಿಲ್. ಭರದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೇನೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು.
ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ತು. ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದ ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸದ್ಯ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ದಾಸ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾರಥಿ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಂನಲ್ಲೂ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು.
ದರ್ಶನ್ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ
ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಬರೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,. ದರ್ಶನ್ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ಬೇಲ್ ರದ್ದಾಗಿ ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಂತೂ ಬಿಗ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ದಾಸನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ದಾಸನಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗ..? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..!