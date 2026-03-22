ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಕಮಾಲ್

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್' ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3’ (Love Mocktail 3) ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ವೀಕೆಂಡ್ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ!

ಶನಿವಾರದಂದು ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ‘ಆದಿ’ ಅಬ್ಬರ!

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಅಸಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ. 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು 1.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ಶನಿವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು 4.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ.

ದೈತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು!

ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್’ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರೆ, ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೋಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ!

ತಾರಾಗಣದ ಕಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಇಂಪು:

ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಸಂವೃತಾ, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಸಿನಿರಸಿಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಕುಲ್ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಅವರ ಮಧುರವಾದ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3'ಗೆ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.