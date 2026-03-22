ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕೇವಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದೇ 105 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 2.94 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಧುರಂಧರ್ 2
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' (Dhurandhar: The Revenge) ಚಿತ್ರದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಅಬ್ಬರ: 3 ದಿನಕ್ಕೆ 500 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’!
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಬಂದ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್ ಕವರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜಸ್ಕೀರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ, ಲಯಾರಿಯ ಭೂಗತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಪತಿ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿವರ:
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು ನಡೆದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ:
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. (Net)
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ): 80.72 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ)
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ): ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 113.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು 'ನೆಟ್' ಗಳಿಕೆ 339.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ 'ಗ್ರಾಸ್' ಗಳಿಕೆ 404.54 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ (Overseas) 96.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ 501.04 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ‘ಧುರಂಧರ್’:
ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕೇವಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದೇ 105 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 2.94 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 0.04 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ 0.01 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್:
ರಹಮಾನ್ ಡಕಾಯಿತನ ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಸೇಡಿನ ಕಥೆಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳ. ಲಯಾರಿಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಲು ಹಮ್ಜಾ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸಗಳು, ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮೈ ಜುಂ ಎನಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಿತ್ರದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಿಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.