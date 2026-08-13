ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆ ಯಶ್ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆ ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಷಣದ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 'ಗೆಳೆಯನ ಮದುವೆಗೆ ಯಶ್ ಬರುತ್ತಾರಾ?' ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.

ಯಶ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ನಂಟಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕಿರಾತಕ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಂತರ ‘ರಾಜಾಹುಲಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪೀಸ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪೀಸ್’ ವೇಳೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದೇ ಆ.30ರಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆ

ಇದೀಗ ಇದೇ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಯಶ್ ದಂಪತಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಜೋಡೆತ್ತು’ ಸಿನಿಮಾದ ಟಾಕಿ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನೂ ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾವನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹೂ ಮುಡಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ ತಡವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಆ.26ರಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್

ಇತ್ತ ಯಶ್ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯನ ಮದುವೆಗೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಯಶ್ ದಂಪತಿಯ ಹಾಜರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ.

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