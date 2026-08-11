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- ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ʻಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿʼ ಪಾರ್ಟಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಪಾವನಾ!
ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ʻಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿʼ ಪಾರ್ಟಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಪಾವನಾ!
ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರ 'ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ' ಪಾರ್ಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29, 30ಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆ
ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ನಟನೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರ ವಿವಾಹ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿದ್ದು, ಉಭಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ
ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆಗಳು ವೈಭವದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಪಾವನಾ ಗೌಡಗೆ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ 'ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ' ಪಾರ್ಟಿ
ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪಾವನಾ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ' (Bride to Be) ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಭಾವಿ ವಧು
ಗೆಳೆಯರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ವಿಶೇಷ 'ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ' ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್
ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ 'ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ' ಪಾರ್ಟಿಯ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾವಿ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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