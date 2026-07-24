ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಅಂತಹ ಪಾತ್ರ' ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ?" : 'ಕರಾವಳಿ' ವಿವಾದದಿಂದ ಮನನೊಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ (Raj B Shetty) ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. 'ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ'ಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ 'ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ'ದವರೆಗೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಅಪ್ರತಿಮ. ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ 'ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ'ನಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಎದ್ದಿರುವ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದ!
ಮಹಾಬಲನ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕರಾವಳಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 'ಮಹಾಬಲ' ಎಂಬ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರದ ಖದರ್ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೇವಲ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಉಳಿದ ನಟರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದೆ.
"ನಾನೊಬ್ಬ ಅಭದ್ರ ನಟನಲ್ಲ!"
ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, "ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಕಥೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಥಾನಾಯಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ರಕ್ಕಸಪುದೊಳ್' ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ, "ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಭಟ್ ಅವರ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅಂತಹ ಅಭದ್ರತೆ ಇರಬಾರದು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಿಸಿವೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಡಿಸಿಷನ್!
ಈ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ' ಅಥವಾ 'ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್' ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಾದಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಅದು ಕಲಾವಿದನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೇ ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಸಾರಾಂಶ.
ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿ
"ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕಥೆ" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುತ್ತ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರಾಜ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಹೌದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಇಂತಹ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರೆ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಮಹಾಬಲನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ವಿವಾದದ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯದಿರಲಿ ಎಂಬುದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆಶಯ.