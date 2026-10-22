ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನೀಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ನಗು, ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಗು ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ.
ನೀಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್!
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಸೀರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಧರಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ನಟಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ತಂದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮರಾಠಿ ಶೈಲಿಯ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಅಲಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮುದ್ದಾದ ನಗು, ಸರಳತೆಯಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಅವರ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಗುಮುಖ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಾದ ನಗು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೀವ ತುಂಬಿವೆ. ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವಂತಿದೆ.
ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತಿದೆ.
ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೆರುಗು
ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ನೀಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕ ನಗು ಈ ಫೋಟೋಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ನಟಿಯ ಈ ಸುಂದರ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.