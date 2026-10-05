‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕರೆತರಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಟಿಯ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ..
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕುರಿತ ವಿಚಾರವೊಂದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನೇ ಕರೆತರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಿತ್ರತಂಡ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಟಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಸರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿತು!
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ‘ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ‘ರುಕ್ಮಿಣಿ’ ಹಾಗೂ ‘ವಸಂತ’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲೂ ‘ವಸಂತ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಅದು ನಿಸರ್ಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೂಪಕವಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರೇ ‘ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ’!
ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ’ ಎಂದೇ ಟೈಟಲ್ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.