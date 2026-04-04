ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ ಪಾಟ್ಲಾ ಅವರ ಮುದ್ದು ಮಗಳು ನೇಸರಾ ಇಂದು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಮಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ನೇಸರ (ನನ್ನ ಜೇನು),
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳು, ನಾವು ಕಳೆದ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು, ನಾವು ಆನಂದಿಸಿದ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರಗಳು, ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕುಸಿತ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೀಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ನೀಡಿದ ಒದೆತಗಳು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಒಂದು ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿಂದಾಗಿನಿಂದ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ - ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ನಿನಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಲಿಸಿದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀಯ, ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ನೀನು ಕಾರಣ, ನೀನು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ, ನೀನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ. ನೀನು ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ನೀನು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ, ಎಂದು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಳಾಗುತ್ತೇನೆ.
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೀನೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿನಗಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮಗಳ ಕುರಿತು ತಂದೆ ಯಶಸ್ ಪಾಟ್ಲಾ ಕೂಡ ಮುದ್ದಾದ ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದು, “ನೀನು ನನ್ನ ಸಂತೋಷ, ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪವಾಡ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವರೆನಗೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ವರ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಹೂವಿನಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಿನವೂ ನಿನಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ. ಪ್ರಿಯ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ, ದಯಾಮಯಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಟ್ಟ ದೇವತೆಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ.