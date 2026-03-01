ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಪಿತೂರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ 'ಹಯಗ್ರೀವ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಧನ್ನೀರ್ ಗೌಡ ಅವರು ಆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತಾ 'ತುಳಿಯುವ' ರಾಜಕೀಯ? ‘ಹಯಗ್ರೀವ’ ನಟ ಧನ್ನೀರ್ ಗೌಡ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ; ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೋ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೋ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು, "ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಳಜಗಳವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಂಪತಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಿಮಿಕ್ಕೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಹಯಗ್ರೀವ' ಸಿನಿಮಾದ ನಟ ಧನ್ನೀರ್ ಗೌಡ (Dhanveer Gowda) ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಿನಿನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಘ್ನ: ಮೊದಲ ಎರಡು ಶೋ ರದ್ದು!
ಧನ್ನೀರ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಅಭಿನಯದ 'ಹಯಗ್ರೀವ' ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನವೇ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಶೋಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಹೇಗೋ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಟ ಧನ್ನೀರ್ ಗೌಡ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ಲಾನ್?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಧನ್ನೀರ್ ಗೌಡ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೊದಲ ಎರಡು ಶೋಗಳು ರದ್ದಾಗಲು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆ" ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವಾದ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಧನ್ನೀರ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದು, "ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯಲು ಆ ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ!"
ತಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿರುವ ಧನ್ನೀರ್ ಗೌಡ, "ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ" ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ತುಳಿಯುವವರು ತುಳಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಯಾರೂ ಸಹ ತುಳಿಯಲು ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಿತೂರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು 'ಹಯಗ್ರೀವ':
ಅಂದಹಾಗೆ 'ಹಯಗ್ರೀವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನ್ನೀರ್ ಗೌಡ ಅವರು ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ರಘುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಜವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಪಿತೂರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ 'ಹಯಗ್ರೀವ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಧನ್ನೀರ್ ಗೌಡ ಅವರು ಆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಧನ್ನೀರ್ ಅವರ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ!