ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ಮಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಸರಣಿ ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಕೊಂಚ ಆತಂಕ ತಂದಿವೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಬದಲು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಸಿನಿನಗರಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಂಚಲನ: ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಔಟ್? 'ನಟ ರಾಕ್ಷಸ'ನ ಮೌನದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?

ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಖಳನಾಯಕನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಚಿತ್ರದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಇಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜಾಣ್ಮೆ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯ, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಮತ್ತು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ (Prakash Raj) ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದ!

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ' ಎಂದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್!

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಮುಂಬೈವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆಗ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸಖತ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದರು. "ಇದು ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ಇಂತಹ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ಶುರುವೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದಮೇಲೆ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಕಥೆಯೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದಿದೆ!

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತಾ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ?

ಸದ್ಯ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಮಾಯವಾಗಿದೆ! ಇದು ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊಗೆ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್" ನಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ವಂಗಾ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್: ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷ?

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಣಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ 'ನಟ ರಾಕ್ಷಸ', ಪಾತ್ರದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವವರಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರ ನಡುವೆ 'ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ' (Creative Differences) ಮೂಡಿರುವುದು ಸಹಜ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಈಗ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೌನವೇ 'ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣ' ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಿಕಾ ನಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸರದಿ!

ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ಮೊದಲ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಈಗ ದೀಪಿಕಾ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂದೇನು? ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!

