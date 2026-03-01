ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಕಾ 'ಖುಷಿ'ಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಟ್ರೋಲ್ ವಾರ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಧಿಪತಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿನ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ದಂಪತಿ ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಳೆಯ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಕೆದಕಿ ವಿಜಯ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ಗೆ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅಂದು ನಕ್ಕಿದ್ದೇಕೆ? ಸೂರ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಈಗ ಅಸಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ (Suriya) ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸದಾ 'ಕೋಳಿ ಜಗಳ' ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ 'ಕಂಗುವ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ, ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಜ್ಯೋತಿಕಾ (Jyothika) ಅವರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗನೊಬ್ಬ, "ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ನಟ ವಿಜಯ್ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರು 'ಗೊಳ್' ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ನಗುವ ಇಮೋಜಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು! ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದರು. ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾತ್ರ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದ ಸೂರ್ಯ ಸೈನ್ಯ!
ಈಗ ವಿಜಯ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರ ಆ ಹಳೆಯ 'ನಗುವ ಇಮೋಜಿ'ಯನ್ನು ರೀ-ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಅತ್ತಿಗೆಗೆ (ಜ್ಯೋತಿಕಾ) ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಂಸಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೇ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದು! ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾರು ವಾಸಿ ಅಂತ?" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಣಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಕಾ 'ಖುಷಿ'ಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಟ್ರೋಲ್ ವಾರ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ! ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಡೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.