72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ 'ಮಿಥ್ಯ' ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ-ನಟಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.18): 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರಂವಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ, ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಿಥ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ನಟ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪಶ್ರಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ/ನಟಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಧನುಷ್ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ರಾಯನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದಿದೆ.
ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 400 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓಂ ರಾವತ್, ಅಸೀಮ್ ಬಜಾಜ್, ಪ್ರಿಯಾ ಕೆ, ರಾಕೇಶ್ ರಂಜನ್, ಮೀರಾ ಚೋಪ್ರಾ, ನೆಪೋಲಿಯನ್, ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮುಖರ್ಜಿ, ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ವಿ.ಜಿ. ಕಲಾ ಇದ್ದರು. ಅಭಿನಯ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಜೇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿಜೇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
- ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಸುಚನಾ ನಮಿದಾಸ್ (ಮಹಾರಾಜ)
- ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ (ಭಕ್ಷಕ್)
- ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370)
- ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ (ಚಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್), ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ (ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ: ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಸಾಮಿ (ಅಮರನ್)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರ: ಕಲ್ಕಿ 2898 AD
- ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ (ನಿರ್ದೇಶಕ: ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ: ಹಮ್ಸಫರ್ (ಮರಾಠಿ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಷನ್ ಚಿತ್ರ: ಟಚ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ (ಸೈಲೆಂಟ್)
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ: ಪಿಪ್ಲಾಂಟ್ರಿ: ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಇಕೋ ಫೆಮಿನಿಸಂ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ: ರಾಮ್-ನಾಮಿ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲೆ/ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಮೈನ್ ನಿದಾ
- ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ: ಅಂಜೆನ್ (ಅದೃಶ್ಯ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾನ್-ಫೀಚರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಭಂಗಾರ್ (ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ
- ಮೀಯಳಗನ್-ತಮಿಳು(ಫಿಲ್ಮ್ ಸೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್: ಸುರೇನ್ ಜಿ)
ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ
- ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್-ತಮಿಳು, ನಟ: ಧನುಷ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ: ಇಂಬು (ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಪಿಚ್ಚರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ನಿರ್ದೇಶಕ: ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗರ್ವಾಲಿ ಚಿತ್ರ: ಧೋಲಿ (ನಿರ್ಮಾಪಕ: SC ಫಾರ್ಮಾಸೆಮ್ PVT LTD, ನಿರ್ದೇಶಕ: ದಿನೇಶ್ ಪಿ ಭೋಂಸ್ಲೆ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ: ಸಮಿತಿ ಕುರೋಲ್ಲು (ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಪಿಂಕ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ: ಯಧು ವಂಶಿ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ: ರಾಯನ್ (ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಿರ್ದೇಶಕ: ಧನುಷ್)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ: ಲಹರಿ-ಟೈಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ (ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಜಿಲಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ: ಅಮರ್ತ್ಯ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ: ಮುಕ್ಕಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೊಂಬಿಲವಾಡಿ (ನಿರ್ಮಾಪಕ: ವಿವೇಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ: ಪರೇಶ್ ಮೊಕಾಶಿ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಣಿಪುರಿ ಚಿತ್ರ: ಸುನೀತಾ (ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಖುಮಾ ಲೀಪಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, HM ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ: ಯುಮ್ನಮ್ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ: ಫೆಮಿನಿಚಿ ಫಾತಿಮಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕ: 1001 ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು AFD ಸಿನಿಮಾಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ: ಫಾಸಿಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರ: ಮೋಗ್ ಅಸುಮ್ (ನಿರ್ದೇಶಕ: ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಪಿಪಾಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೆಲೋ ಏಂಜೆಲೋ,)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ: ಮಿಥ್ಯಾ (ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಪರಮವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ (ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ PVT LTD, ನಿರ್ದೇಶಕ: ತುಷಾರ್ ಹಿರಾನಂದನಿ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಜರಾತಿ ಚಿತ್ರ: ಮಾರನ್ (ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಸಿನಿಮಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಿರ್ದೇಶಕ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೈನ್)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರ: ಚಲ್ಚಿತ್ರ ಎಕೋನ್ (ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಅಂಜನ್ ದತ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ದೇಶಕ: ಅಂಜನ್ ದತ್)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಚಿತ್ರ: ಜೂಫೂಲ್-ಆರೆಂಜ್ & ಪರ್ಪಲ್ (ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ: ಜಾದುಮಣಿ ದತ್ತಾ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕ್ಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಹಾರಾಜ (ತಮಿಳು)-ಸ್ಟಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್: ಅನಿಲ್ ಅರಸು
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ: ಸ್ತ್ರೀ 2 (ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್)-ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ: ವಿಜಯ್ ಗಂಗೂಲಿ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮೈದಾನ್ (ಜಾನೆ ದೋ)-ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮನೋಜ್ ಮುಂತಶಿರ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಮರನ್ (ತಮಿಳು)-ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ: ವಿಧಿ 370- ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಶಾಶ್ವತ್ ಸಚ್ದೇವ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್: ಪುಷ್ಪಾ-2 (ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕರು: ದೀಪಾಲಿ ನೂರ್ ಮತ್ತು ಶೀತಲ್ ಶರ್ಮಾ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್: ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್: ನಿತಿನ್ ಜಿಹಾನಿ ಚೌಧರಿ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಡಿಟಿಂಗ್: ಅಮರನ್ (ಎಡಿಟರ್: ಆರ್ ಕಲೈವನ್ನಂ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ 3 (ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್: ಮಾನಸ್ ಚೌಧರಿ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆ: ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ (ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್: ಯೋಗೀಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ (ಸ್ವರ್ಗಂಧರ್ವ ಸುಧೀರ್ ಫಡಕೆ)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಕಥೆ: ಬಂಡಿರೆಡ್ಡಿ ಸುಕುಮಾರ್ (ಪುಷ್ಪಾ 2)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ (ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ: ಶೆಹನಾದ್ ಜಲಾಲ್)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ: ವೈಕಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುರುಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ: ನವಸಾಚಿ ಗೌರಿ ಮಜಿ (ಘರತ್ ಗಣಪತಿ) ಗಾಗಿ ಅಭಯ್ ಜೋಧ್ಪುರ್ಕರ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ:
- ಚಿತ್ರ: ಓಂಕೋ ಕಿ ಕೋಥಿನ್ (ರಿದ್ಧಿಮಾನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ತಪೋಮೊಯ್ ದೇಬ್, ಗೀತಾಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ)
- ಚಿತ್ರ: 35 - ಚಿನ್ನ ಕಥಾ ಕಾದು (ಅರುಣದೇವ ಪಥುಲ)
- ಚಿತ್ರ: ಮಿತ್ಯಾ (ಅತೀಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ)