Dating Trend: Gen Z ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೀಗೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ವೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ Gen Z ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರತ್ತ ವಾಲಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಪುರುಷರತ್ತ Gen Z ಹುಡುಗಿಯರ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಇಂದಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಲುಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ Gen Z ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಪೀಳಿಗೆ. ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು Gen Z ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರ ಬದಲು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಪುರುಷರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ York Visionನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 60% Gen Z ಪುರುಷರು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, Gen Z ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 30% ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವು Gen Z ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರನ್ನು ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಲೇಖನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಬೆಳೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಜನರೇಶನ್
ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಯೌವನದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇಂದಿನಷ್ಟು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ Gen Z ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. York Vision ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು Gen Z ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಯುರ್, ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಕೆಯವರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎದುರು ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುವುದು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು.
ಪುರುಷರ ಒಂಟಿತನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಒಂಟಿತನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಯುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಲವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಮುಖ್ಯ.
ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು Gen Z ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾಕದಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ Gen Z ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಪುರುಷರೇ ಇಷ್ಟ ಎಂದಲ್ಲ. ತಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ York Visionನ ಲೇಖನವು ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ Gen Z ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ Gen Z ಗಳು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಪುರುಷರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.