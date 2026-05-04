Video viral ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶ… ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು…ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಳೆ ಕದ್ದು ಹೊರಟಳು. ಈ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ “ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣು” ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ…ಅಂಗಡಿ, ಮನೆ, ರಸ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಹೋದರೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗೇ ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ… ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ…ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವಳು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಂತು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ… ಯಾರೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಬಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಆಕೆ ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು—“ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ…ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು… ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. @gharkekalesh ಎಂಬ ಖಾತೆಯಿಂದ X ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿವೆ—ಕೆಲವರು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು… ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ!” ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು — “ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು!” ಮತ್ತೊಬ್ಬರು — “ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ!” ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣ… ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರ… ಆದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ! ಈ ಘಟನೆ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ!