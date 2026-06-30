ಜಾಗತಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ Dating.com 'ಮುಖ್ಯ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಫೀಸರ್' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ದೂರವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡೋದು ಎಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವವರ ನಡುವೆ ಏನೋ ತಂದಿಟ್ಟು ಮಜ ನೋಡುವ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥವರಿಗೂ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರೆ ನಂಬುವಿರಾ? ನಂಬಲೇ ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಗೆಳತಿ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯಲು ತಜ್ಞರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಹುದ್ದೆ ಇದು!
ಜಾಗತಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ Dating.com "ಮುಖ್ಯ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಫೀಸರ್" ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಲವರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸವು "ತು ಝೂಠಿ ಮೈ ಮಕ್ಕಾರ್" ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿ (ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್) ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ದಬಾಸ್ (ಅನುಭವ್ ಸಿಂಗ್ ಬಸ್ಸಿ) ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ರಹಸ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು "ಮುಖ್ಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್" ಹುದ್ದೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯು ಜನರು ಬ್ರೇಕಪ್ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2.8 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ
ಈ 'ಚೀಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಫೀಸರ್' ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಏನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ, ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದೂರವಾಗಲು (ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು) ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕಂಪೆನಿಯು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ₹2.8 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೇಕಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ದೂರ ದೂರವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ CBO ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್ನ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಕೆಲಸದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮುಖ್ಯ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು Dating.com ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಲುದಾರರು ವಿಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಭಾವಿಸದಂತೆ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ವಿಘಟನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಕಹಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಏಕೆ ಈ ಹುದ್ದೆ?
ಇಂದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು Dating.com ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 84% ಜೆನ್ Z ಮತ್ತು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಘನತೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಲತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಬದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.