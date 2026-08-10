ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋಕೆ ಇವರಿಗೆ ಬರಲ್ವಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅಪಾರ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಾರದೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವರು' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ನೋಡಿ!
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ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಾಶಿಯವರು:
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾರದೆ 'ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು' ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಾರದೆ 'ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲದವರು' ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದು ಮನನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
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ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಶನಿ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 'ಐ ಲವ್ ಯೂ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇವರು ವಾಸ್ತವಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃತಕ ಎನಿಸಬಹುದು.
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ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುವವರೆಗೂ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಇವರನ್ನು ಕೋಪಿಷ್ಠರು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದುಂಟು.
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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಬುಧನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೂರೈಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ.
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ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು, ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲರು. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
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Image Credit : Asianet News
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಶುಕ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಭೂಮಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಹಠಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
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