ಮರಾಠಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನಿಸುವ ಬದಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹನಟನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಪತಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಲೈಫೇ ಹಾಗೆ. ಸೀರಿಯಲ್​, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಹನಿಮೂನ್​ ಆಗತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲ್​​ ಲೈಫ್​ ಕೂಡ ಬಣ್ಣದ ಲೈಫ್​ ಎನ್ನಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಮದುವೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಟಿಯೊಬ್ಬರು. ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ತಿನ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸಹನಟನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್​ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಪೆ ಮೋರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅದಲು ಬದಲು

ಈ ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಸೀರಿಯಲ್​ ನಟರಾದ ಅರ್ಪಿತಾ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್​ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರು ವಿರಾಜ್ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಅವರು ರಾಜಸಿ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಯಲ್​ ಪತಿ ವಿರಾಜ್​ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಮೀರ್​ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿಗೆ ಕೋಪ

ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮೀರ್​ ಅವರಿಗೆ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಸಮೀರ್​ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಅರ್ಪಿತಾ ತಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್​ ಆದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀರ್​ ಕೂಡ ನಕ್ಕು ತಮ್ಮ ರಿಯಲ್​ ಪತ್ನಿಯ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟನೆನಾ ಇದು?

ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರು ಗಂಡನಿಗೆ ಸಾರಿ, ಸಾರಿ ಎಂದಾಗ ಗಂಡನ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡಂತಿತ್ತು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಲೇ, ಇದು ರೀಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಟರು. ನಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗಂಡನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಟನೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೀಲ್​ ಮದುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ, ನಟಿಗೆ ಕನ್​ಫ್ಯೂಸ್​ ಆಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

